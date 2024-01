Liberec má návrhy nové lanovky na Ještěd

Složka obsahuje všechny možné varianty, podrobnosti ale zatím město tají. „Oběžný systém, systém kyvadlový, nebo systém jedné velké kabiny, která by jezdila nahoru a dolů, takový autobus na dvou lanech,“ nastínil primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Každá z variant přitom počítá i s možným prodloužením. Pokud by došlo k protažení lanové dráhy z Ještědu až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově, pak by byla delší o 650 metrů. „To znamená, že nástup bude bezbariérový, návštěvník vystoupí z tramvaje, nastoupí na lanovou dráhu a pojede nahoru na věž,“ popsal projektant společnosti Sial Zdeněk Dřevěný. V takovém případě by v dolní stanici nejspíš vzniklo muzeum. Pro provoz lanovky by už byla zbytečná.

Zatím se ale jedná o pracovní verzi, nic není rozhodnuté. Svůj názor mohou sdělit i Liberečané. Vedení města studii zveřejní 13. února. „Myslím si, že oběžný systém, který je možná nejlevnější, má v tuto chvíli asi nejmenší podporu,“ poznamenal Zámečník. Naopak za zachování původního kyvadlového systému vznikla petice. Názory lidí se ale liší.

O tom, jakou variantu vybere, chce mít vedení města jasno do začátku března. To už bude také vědět, za kolik od Českých drah zbytky původní lanovky včetně pozemků odkoupí.