Letňanskému letišti hrozí zánik, nahradit ho mají byty. Místní se bojí, že čtvrť není na nové obyvatele připravena

Na ploše nynějšího letiště v pražských Letňanech by mohly vzniknout bytové domy. Části místních obyvatel se to nelíbí. Žádají, aby letiště – které někteří označují za dominantu – zůstalo, zároveň se obávají, že by výstavba mohla zhoršit jejich život. Míní, že městská část není připravena na zásadní zvýšení počtu obyvatel. Podle projektů by – nejen kvůli zástavbě letiště, ale ta by zásadně přispěla – mohlo přibýt Letňanských až čtyřnásobně. Vlastník letiště ujistil, že v dohledné době ho rušit neplánuje. Dlouhodobě ale nepovažuje provoz za udržitelný, a to hlavně kvůli bezpečnosti.

Letiště v Letňanech letos slaví sto let od svého vzniku, a je tak starší než třeba letiště v Ruzyni. Jeho areál je úzce spjat s rozvojem československého leteckého průmyslu, továrny zde měly Aero i Praga. Část pražské historie, kterou letiště reprezentuje, by se ale mohla časem uzavřít. V rozlehlém prostoru letiště by pak vyrostly bytové domy.

Proti tomu se ale stavějí někteří lidé, kteří žijí v okolí. Nelíbí se jim ani to, že by mělo letňanské letiště zaniknout, ani to, že by na jeho ploše měly vzniknout tisíce bytů. Z projektů výstavby – a to nejen na ploše letiště, ale třeba i v polích vedle obchodního centra a v blízkosti dálnice D8 – vyplývá, že by se populace Letňan mohla zvýšit z nynějších 25 tisíc až na sto tisíc obyvatel.

Na dramatické zvýšení počtu obyvatel nejsou podle petice, kterou místní sepsali, Letňany ani okolní městské části připravené. „Už v tuto chvíli jsou limity v rámci čerpání sociálních služeb, školství, zdravotnictví, dopravy,“ poukázal pražský zastupitel a člen letňanského petičního výboru Martin Hrubčík (ANO).