Les dopravních značek v Praze mate řidiče. Město pracuje na zlepšení

Příkladem může být Sokolovská ulice v Praze, celkem je tam v jednom bloku devět značek. Podle dopravního experta víc, než dokáže řidič zaznamenat. Některé se navíc odkryjí až na poslední chvíli. „Pro řidiče vzniká informační smog a může se stát, že potom přehlédne nějakou opravdu velmi důležitou dopravní značku,“ poznamenal dopravní expert z platformy Vize nula Roman Budský.

Město teď chce počet značek redukovat a upravit i rozmístění. Například ve Zlatnické ulici v centru Prahy jsou značky postavené jen asi půl metru od sebe, obsahují přitom celkem devět různých informací pro řidiče. V jiných případech zase překážejí chodcům nebo narušují estetiku města.

„Naše města jsou úplně zasypána značkami, někdy to je až nesmyslné. Často překáží chodcům, kočárkům. Každá značka má vlastní sloupek a vy se do toho díváte jak do lesa,“ popsal ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč.

Nový manuál o dopravním značení

Nový manuál má nabídnout řešení, například v podobě zmenšení značek nebo lepšího využití prostoru. Některé je možné připevnit třeba na veřejné osvětlení. „S tím se pojí samozřejmě nejen to, že to bude estetičtější a pro pěší průchodnější, ale také v konečném důsledku pro město levnější a jednodušší na údržbu,“ řekl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

Příklady kultivovaného značení najdou lidé například na Rašínově nábřeží nebo na Vyšehradě. Značek je tam minimum a osazené jsou tak, aby nenarušovaly krajinu a nepřekážely chodcům. Přidat by se měly i další městské části. Do roka chtějí vybrat konkrétní místa, na kterých nová pravidla otestují.