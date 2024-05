Královéhradečtí zastupitelé se nedokázali dohodnout na vítězích výroční ceny města

Ochranou přírody žijí manželé Mikátovi desítky let. Komise města jim navrhly udělit cenu Primus Inter Pares. Schválili to radní a pozvali je na udílení. Mikátovy ale neschválilo zastupitelstvo. „Opravdu si vážíme především toho, že jsme byli nominováni, že jsme získali nejvyšší počet hlasů,“ řekla zooložka Blanka Mikátová.

Schválení zabránili někteří zastupitelé radniční koalice, například příští rektor Univerzity Hradec Králové přírodovědec Jan Kříž nebo exprimátor Oldřich Vlasák z ODS. „Nemyslím si, že by v porovnání s jinými tu cenu měli dostat. Jejich postoj je takový nekompromisní, neuznávají soukromé vlastnictví, myslí si, že ekologie je nade vše,“ vysvětlil Vlasák.

„To nevím, jak na to dotyčný přišel. Proti nám hlasovali ti, kteří ochranu přírody nevnímají jako důležitou,“ řekla Mikátová.

V radě byl ale Vlasák pro. Návrh na cenu Mikátovým nepodpořil ani exprimátor Zdeněk Fink z klubu současné primátorky Pavlíny Springerové (oba HDK), který nehlasoval. Filip Hrabálek z ODS se hlasování zdržel.

„Je to ostuda, úplně to degraduje tyhle ceny,“ komentoval situaci krajinný ekolog a zastupitel Královéhradeckého kraje Martin Hanousek (Zelení).

„S námi jako s opozičním klubem ANO to nikdo nekonzultoval, netušili jsme, že v tom jsou nějaké rozpory přesto, že oni o nich museli vědět, a samozřejmě ten výsledek je nešťastný,“ řekl opoziční zastupitel Hradce Králové Denis Doksanský (za ANO).



Soudržnost koalice ODS, HDK, TOP 09, Pirátů, Změny pro Hradec a Zelených vzala v tu chvíli za své. „Nemám z toho radost. Důležité je plnit společné závazky, plnit koaliční smlouvu, a to považuji za klíčové. To se úplně nestalo,“ poznamenala primátorka Springerová. Připustila, že město v budoucnu způsob navrhování a schvalování cen upraví, aby se podobné události neopakovaly.