„Byl to bezvadný člověk.“ Na Hrádečku vzpomínali na Havla

Na Hrádeček, do malé obce v lesích, už od rána přicházeli ti, kdo chtěli uctít památku někdejšího prezidenta, dramatika a signatáře Charty 77. „Jezdíme sem hrozně rádi. Máme to jako rituál před Vánoci a na Václava Havla vzpomínáme, že to byl bezvadný člověk,“ svěřila se Jitka Baladová.

„Jenom sem přijet a zapálit svíčku, to vyjadřuje, že na něj nezapomínáme, že jeho myšlenky v nás žijí,“ popsal Karel Picka.

Stále na něj vzpomíná i jeho soused, který mu za totality pomáhal. „On měl Havel svou vizi. Svoji představu o politice měl osobitou. Když šel do světa, všude mu tleskali. Všude ho uznávali,“ řekl soused Vladimír Pechan.

Trutnov zdobí Havlova socha

V roce 2010 získal Václav Havel čestné občanství města Trutnova. Spjatý byl hlavně s tamním festivalem. „Náčelník stál u zrodu tohoto festivalu, když nás v roce 1984 a 1987 tehdejší Státní bezpečnost rozháněla. Jak Václav rád říkal, na festivalu měl rád moment spiklenecké pospolitosti,“ přiblížil pamětník a organizátor festivalu Martin Věchet.

Václav Havel navštěvoval festival pravidelně, jako disident, občan i prezident. Letos poprvé mohli zájemci uctít památku i u trutnovského kina Vesmír, kde od října stojí plastika disidenta v životní velikosti.