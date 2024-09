V obvodu Třebíč vyhrála Hana Žáková

Ve volbách do Senátu v roce 2018 kandidovala jako nestranička za hnutí STAN v Třebíči s podporou SNK ED, ODS a Pro Třebíč. Se ziskem 28,49 procenta hlasů vyhrála první kolo voleb a ve druhém kole porazila s velkou převahou nestraníka za hnutí ANO Miroslava Michálka.

Minulý týden vyhrála první kolo senátních voleb, získala 41,22 procenta hlasů, druhý Drahoslav Ryba (nestraník za ANO), poslanec a někdejší ředitel Hasičského záchranného sboru, dostal 31,01 procenta hlasů.

Od roku 1998 do roku 2022 byla zastupitelkou a v letech 2000 až 2018 starostkou obce Koněšín, která leží nedaleko Třebíče. Bývalá členka KDU-ČSL byla v krajských volbách v roce 2004 zvolena za lidovce zastupitelkou Kraje Vysočina. Poté do krajského zastupitelstva neúspěšně kandidovala jako nestraník za SNK ED. Dvakrát také neúspěšně kandidovala do sněmovny, v roce 2002 jako členka KDU-ČSL, v roce 2010 jako nestraník za Věci veřejné.

Za priority označuje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury a dostavbu jaderných bloků v Dukovanech. V Senátu dosud byla předsedkyní podvýboru pro energetiku a dopravu.