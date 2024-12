Kladno se dočká nové lávky, řidiči musí počítat s uzavírkami

Dělníci mění poškozenou lávku pro chodce v kladenské Vodárenské ulici. Přípravné práce zahájili v pondělí, až do čtvrtka budou montovat samotnou stavbu. Řidiči proto musí počítat s uzavírkami. Lávku v srpnu poškodilo nákladní auto, když pod ní projíždělo. V provozu byla zhruba rok. Lávka vede nad jedním z kladenských páteřních tahů využívaným mimo jiné řidiči při cestě do Prahy.

Nová lávka se skládá ze dvou částí, které budou usazeny na místo stávající konstrukce. „Lávky byly vyrobeny v Kladně a pak dovezeny do Maďarska na žárové zinkování, a pak zpět sem ke konstrukci,“ popsal stavbyvedoucí Aleš Müller.

Po několika měsících se nyní uzavřela i její zbylá polovina a přichází na řadu celková výměna. Vyjde na čtyři miliony korun. „Lávka je velmi důležitá s ohledem na to, že vedle jsou dvě základní školy, takže ji využívají školáci,“ poznamenal Heral.

Následkem srpnové nehody nákladního auta, které projíždělo pod lávkou se zdviženým hydraulickým jeřábem, byla popraskaná zeď, ohnuté nosníky i zohýbané traverzy. Polovina konstrukce musela pryč. „Zdvižené rameno při jízdě narazilo do lávky a velmi zásadním způsobem ji poškodilo,“ řekl mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral.

Na objízdných trasách provoz zhoustne

Demontáž staré konstrukce a osazování nové má skončit ve čtvrtek. Uzavřená je Vodárenská ulice, jedna z páteřních komunikací do hlavního města. „To samozřejmě vytvoří hustší provoz na vedlejších objízdných trasách, ale myslím, že k žádné zásadní komplikaci nedojde,“ věří Heral.

Podobná nehoda se stala i v polovině listopadu u Rakvic na Písecku. Železniční most na trati mezi Berounem a Protivínem museli dělníci zbourat poté, co do něj narazil kamion. Na místě je teď provizorní konstrukce.