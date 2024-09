Jindřichohradecká úzkokolejka může jezdit na nové trati. Drážní úřad vydal osvědčení

„My jsme připraveni jako provozovatel trati, teď je to otázka kraje Vysočina, který by si na tomto úseku měl objednat dopravu. Ale chápeme, že teď kvůli povodním a volbám jsou priority krajských pracovníků úplně jinde. Takže netroufám si předpovídat žádné dny, termíny, kdy by přesně mohly vlaky vyjet,“ řekl Kysela. Na tomto úseku by jezdil motorový vlak. JHMD počítá v říjnu s provozem o víkendech a svátcích, dodal Kysela.

Na šestikilometrové trati Hůrky – Nová Bystřice na Jindřichohradecku v současnosti jezdí parní a motorová lokomotiva od pátku do neděle. Tyto turistické jízdy začaly 10. srpna a budou pokračovat do konce září.

Pro JHMD tratě technicky připravuje Swietelsky RAIL CZ. Další na řadě pro žádost o osvědčení bezpečnosti o provozu je úsek Jindřichův Hradec – Nová Bystřice.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Podle Kysely JHMD po reorganizaci nebudou fungovat jako denní linkový provoz pro obyvatele, kteří žijí u železnice a dojíždějí do zaměstnání, což platilo před úpadkem. Zaměřují se na turistiku. Firma je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila a dlužila 350 milionů korun.