Na jindřichohradeckou úzkokolejku po skoro dvou letech vyjel opět vlak

První jízda vlaku po skoro dvou letech v sobotu zahájila provoz na jindřichohradecké úzkokolejce. Parní mašina U46.101 s pěti vagony vyjela na trať v úseku z Nové Bystřice do Hůrek, na který má společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) povolení k provozu od Drážního úřadu. Turistická sezona jízd by mohla trvat do října, odhadl Jan Kysela, který připravil reorganizační plán společnosti JHMD. Firma je v úpadku od podzimu roku 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dlužila 350 milionů korun.