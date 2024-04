Sprejeři „ozdobili“ vlaky Jindřichohradecké úzkokolejky. Čištění je drahé a časově náročné

Insolvenční správce Jindřichohradeckých místních drah informoval, že vlaky by na úzkokolejku mohly opět vyjet už na začátku června. Do té doby by trať měla mít nového vlastníka. Nejezdí se po ní už jeden a půl roku. O unikátní vagony se zatím dobrovolně starají bývalí zaměstnanci a potýkají se i s tím, že vozy se stávají terčem útoku vandalů.

Jako jedni z mála v republice se zabývají hlavně opravami historických vozů, obracejí se tak na ně i cizí dopravci. I tak ale doufají, že se brzy vrátí i k vlastním zakázkám. „Se samotnou insolvencí probíhají nezávisle práce na obnově úzkokolejky. A my doufáme, že se nám to podaří už letos. Stanovili jsme si velice ambiciózní termín – 1. června,“ poznamenal Píšala. „Za dílnu musím říct, že připraveni jsme,“ ujistil mechanik Pavel Chuchválek.



V nejbližších dnech chce insolvenční správce požádat drážní úřad o bezpečnostní osvědčení. Do budoucna pak, i vzhledem k nákladům, počítá se spoluprací jak s obcemi, kudy úzkokolejka vede, tak i s většími dopravci na jihu Čech i Vysočině. Provoz by tam pak chtěli zavést alespoň o víkendech.