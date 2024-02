Soud povolil reorganizaci jindřichohradecké úzkokolejky, firma je v úpadku

Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu koupily obce, část vozů by koupila firma Swietelsky Rail CZ, vyplynulo ze schůze věřitelů u Krajského soudu v Českých Budějovicích, která se uskutečnila ve středu.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Firma je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dluží 350 milionů korun, vyplývá z přehledu pohledávek. Vlaky by mohly opět jezdit od června, uvedl insolvenční správce David Jánošík. Ze znaleckého posudku vyplývá, že firmu by bylo možné prodat až za 121 milionů korun.