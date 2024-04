Letňany znají plány na přestavbu letiště. Chystají se náměstí i amfiteátr

Zatím prostor využívají piloti a v dohledné době se to měnit nebude. Za dvacet nebo třicet let by ale v areálu pražského letiště v Letňanech mohla vyrůst nová čtvrť. „V severní části budeme budovat amfiteátr. Po severní části půjde páteřní komunikace. Uprostřed vznikne nový bulvár, který bude na každé straně zakončen dvěma velkými náměstími,“ popsal hlavní architekt projektu ze společnosti Qarta architektura Jiří Řezák. Architekt chce také v rezidenční části situovat školy a školky.

O získání potřebných povolení majitel jedná, a to jak s městskou částí, tak s magistrátem. Konkrétně vedení Letňan ale se zástavbou letiště nesouhlasí. „Kulturní společenský sál, což zmiňovali, že mají v projektu zahrnuto, to vnímám pozitivně. Na druhou stranu, pořád je to zástavba letiště jako našeho stoletého kulturního dědictví,“ zdůvodnil starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera (ANO).

Část místních se navíc obává, že naroste počet lidí a okolní městské části na to nejsou připravené. I proto proti zástavbě letiště vznikla petice. „Už v tuto chvíli jsou limity v rámci čerpání sociálních služeb, školství, zdravotnictví, dopravy,“ upozornil člen petičního výboru a pražský zastupitel Martin Hrubčík (ANO). Podle investičního ředitele z firmy Kaprain Petra Vosmíka je součástí komplexního řešení nejen sociální část a školství, ale právě i doprava.