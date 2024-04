Havlíčkův Brod chce méně odpadků, změní platby za svoz

Havlíčkův Brod v loňském roce uložil na skládku u Přibyslavi čtyři a půl tisíce tuny směsného odpadu. Objem odpadků chce teď zredukovat, právě proto zavádí nový systém plateb. Obyvatelé města nově nebudou platit za odpad paušálně, ale poplatek se bude účtovat pro domácnost, a to podle velikosti popelnice na směsný odpad.

„Mělo by to donutit obyvatele přemýšlet o tom, že je lepší raději roztřídit všechno, co mohu. To je zadarmo. To, co roztřídit nejde, skutečně dám do černé popelnice,“ uvedl místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09).

Dva dospělí v rodinném domě platí ročně za svoz směsného odpadu dohromady 1680 korun. Pokud mají velkou popelnici, zvedne se jim podle nových pravidel poplatek na více než dvojnásobek. Pokud si ale pořídí menší popelnici, výrazně ušetří. Třídění chce město podpořit i tím, že obyvatelům zdarma dává nádoby na plasty a na papír.

Názory na novinku se liší

S novým systémem souhlasí například obyvatelka města Hana Adamcová. „My už jsme třídili i předtím. Máme nádobu na směsný odpad a u sklepa máme ještě jeden odpadkový koš, kam dáváme plasty, noviny a sklo,“ popsala.

Naopak Zdeňka Ďásková příliš nadšená není. Sama také třídí odpad, ale nedávno si pořídila větší popelnici o objemu 240 litrů za tisíc korun. „Jenom jsme chtěli, aby to tady nepřetékalo z těch malých popelnic, nebo aby to nezapáchalo na ulicích,“ uvedla.