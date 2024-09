Dopravu v Brně omezila rekonstrukce Údolní ulice. Město testuje objížďky

Ulice Údolní spojuje střed města s Mendlovým náměstím, lidé tudy projížděli také k nemocnici u svaté Anny nebo k porodnici na Obilním trhu. Podoba současných objízdných tras místním vadí. Vedou menšími ulicemi v okolí. „Vadí nám to, že se nevyužily páteřní komunikace. Ulice Úvoz a Veveří a místo toho se hlavní tah přesunul na Grohovu. Díky tomu jsme přišli o rezidentní parkovaní. Nemohou tady zastavovat služby,“ vysvětlil místní obyvatel Milan Pavlas.

„Co se týče objízdných tras, tak ty samozřejmě projednáváme s dotčenými orgány, jak s policií, tak také se správním silničním úřadem. To nastavení se ještě bude testovat. Samozřejmě už vnímáme některé podněty občanů. Pokud by byla potřeba nějaká úprava, tak k tomu město přistoupí,“ připustil mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Podle magistrátu se lidé v souvislosti s rekonstrukcí ptali i na přechod přes Údolní u křižovatky s Úvozem. Tam před několika lety nahradilo přechod o několik metrů posunuté místo pro přecházení. Zůstane to tak i do budoucna, protože přechod v minulosti ztěžoval odbočování trolejbusových linek.

Ve sdílené zóně maximálně dvacítkou

Novinkou po rekonstrukci bude takzvaná sdílená zóna. Platit by měla mezi křižovatkami okolo zastávky Obilní trh a maximální povolená rychlost v ní bude dvacet kilometrů v hodině. Pěší a cyklisté mohou využívat celou šířku silnice.

V pondělí silničáři pracovali především na rozebrání betonových panelů mezi kolejemi a odstranění trolejbusového vedení. „Jedná se o kompletní rekonstrukci této části ulice Údolní. To, co například ocení obyvatelé ulice Údolní, je, že se vysází nové stromy i v tom úseku, kde nyní nejsou. Cykloopatření, ta budou po obou stranách ulice, po celé délce tohoto dotčeného úseku,“ popsal Poňuchálek.

Ulice bude zavřená pro osobní i hromadnou dopravu. Výjimku mají vozy mířící do porodnice a k ombudsmanovi. Tramvajová linka 4 pojede ve zkrácené trase z Obřan na Malinovského náměstí a odtud na Českou, kde následně pokračuje přes náměstí Svobody zpět do Obřan. Ve zbývající části trasy ji nahradí autobusy x4. Trolejbusové linky 38 a 39 ve směru do centra pojedou od zastávky Úvoz odklonem ulicemi Grohovou a Veveří a skončí na České. Ve směru do Masarykovy čtvrti pojedou z České přes Konečného náměstí.

Město pro rezidenty z Údolní vyhradilo téměř osmdesát náhradních parkovacích míst na již opravené části ulice ve směru na Kraví horu. Návštěvníci porodnice na Obilním trhu pak mohou zaparkovat v ulici Gorkého.