Do plzeňské knihovny už se nevejdou další knihy. Čeká ji proto rekonstrukce za sto milionů

Městskou knihovnu v Plzni čekají opravy za sto milionů korun. I když je to jedna z největších knihoven v Česku, nedostává se jí prostoru na knihy a na pořádání přednášek. Nejzásadnější proměnu čeká nejrušnější podlaží – tedy přízemí, kterým denně projde kolem pěti set čtenářů.

V celé plzeňské městské knihovně je přes 480 tisíc knih a dokumentů. Budova ale dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa – už nepojme další regály. Pomoci má rekonstrukce. Podle spoluautora studie rekonstrukce Jaromíra Veseláka by v přízemí mělo přibýt prostoru pro lidi a v suterénu pro knihy.

Knihovna začne využívat i půdu. „Je to velký prostor, který bychom potřebovali využívat lepším způsobem,“ podotkla ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová. Podle dalšího spoluautora studie Jana Tomana prosvětlí dnes temný prostor velké okno. Na půdě by měl být společenský sál, na který naváže terasa s výhledem na město.

Úpravy budovy, jejíž historie sahá do roku 1914, ale původně vznikla jako banka, budou stát sto milionů korun. Podle městské radní pro kulturu Elišky Bartákové (ANO) by měla nejméně 70 milionů poskytnout Evropská unie. „Zbytek by uhradilo město Plzeň,“ dodala.

Kvůli rekonstrukci ale knihovna svoji ústřední budovu uzavře. Čtenáři budou muset začít docházet na jiné pobočky zřejmě již příští rok.