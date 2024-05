Dinosauří hřiště v Pardubicích opět prověřuje antimonopolní úřad. Radnici hrozí pokuta

Takzvanému dinosauřímu hřišti dominuje stegosaurus. Kritikům se sice výsledný projekt líbí, ale vadí jim zakázka, který prý nebyla udělaná správně. Opoziční zastupitelé o ní hovoří jako o zakázce šité na míru. „Absence konkurence. Součástí zadávací dokumentace byly položky z katalogu firmy, která nakreslila úvodní projekt, tu vizualizaci,“ kritizuje zastupitel městského obvodu Pardubice V Filip Vařecha (Piráti).

Cena sedm milionů za dinosauří herní soustavu je podle starosty opodstatněná. Obsahuje totiž více než deset herních prvků a může na ní být zároveň až 24 dětí.

Úřad prověřuje, zda radnice zamezila střetu zájmů

Do výběrového řízení se přihlásila jediná firma, která také vyhrála. Fakt, že se také podílela na přípravě projektu, podle antimonopolního úřadu protizákonný není. „Soutěž byla napsána tak a byla vyhlášena tak dlouho, že se do ní mohl přihlásit kdokoliv. Vždyť to bylo vyhlášeno i na evropském portálu,“ argumentoval starosta pátého obvodu Jiří Rejda (ANO).