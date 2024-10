Cisterciáci z Vyššího Brodu mají šanci na vrácení dalších pozemků

Ústavní soud poukázal na to, že orgány veřejné moci uplatnily při vyvlastňování majetku cisterciáků tři různé postupy. Ze spisu vyplývá, že už tehdy neměly jasno v tom, na základě kterého postupu majetek na stát přešel. Justice by nyní měla důkladněji prověřit, jak se majetek dostal do rukou státu a zda konfiskační postup splňoval tehdy platnou právní úpravu, anebo byl projevem zvůle totalitního režimu. V případě pochybností by soudy měly rozhodnout ve prospěch restitučního nároku.

„V restitučním řízení především musí obecné soudy zohlednit hodnoty a principy demokratického právního státu, opačný postup může ve stěžovateli vyvolávat pocit ‚nové‘ křivdy a bezpráví,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.