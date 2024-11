Chytrý semafor v Troji dopravní problémy jen přesune, bojí se radní Prahy 8

Hlavní město chce umístit v Praze-Troji, kde se především ráno tvoří dlouhé kolony, takzvaný chytrý semafor, který by reguloval počet aut. Proti záměru jsou ale radní Prahy 8. Bojí se, že to každodenní dopravní zácpy jen přesune na území této městské části.

Pomalé popojíždění aut i autobusů je v Troji každodenní realitou. Pražští zastupitelé plánují několik změn, které tam mají dopravu zlepšit. „Reálně nefunguje MHD, protože ve špičce zpoždění dosahuje třeba dvaceti minut, což v praxi znamená, že není možné dodržovat jízdní řád,“ poznamenal náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Na hranici s Bohnicemi by měl stát chytrý semafor regulující počet projíždějících aut. Projekt připravují dopravní inženýři. Vedení Prahy 8 je ale proti. „Vnímáme to tak, že se dopravní problém přenáší z jedné městské části na druhou. Budeme podávat připomínky do správního řízení,“ oznámil radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09).

V městské části předpokládají, že by bylo přetížené okolí Kobyliského náměstí. Magistrát ale cílí kromě plynulejšího provozu taky na vyšší bezpečnost u šesti trojských škol a školek. Situaci začal řešit na základě petice, kterou podepsalo zhruba třináct set lidí. Vznikla v červnu poté, co motorkář těžce zranil patnáctiletou dívku. „Dcera přes ten přechod šla. V protisměru ten motorkář ignoroval úplně všechno a ve velké rychlosti ji srazil,“ tvrdí autor petice Josef Cícha.

Na nebezpečném úseku jsou v plánu i další opatření

Od nehody v ulici přibyly zpomalovací prahy, strážníci mají prodlouženou hlídku. „Já osobně se rozhlížím, když jdu přes přechod, a přijde mi to tady bezpečnější,“ nechala se slyšet studentka Anna Marie Dlabolová.

V plánu je toho víc. Například rozšíření třicítky a úsekové měření rychlosti. Pomoci by měly i ostrůvky na přechodech. „Poslední věc, co se tam ještě řeší, je varianta kompletní změny dopravního režimu s využitím paralelní ulice Nad Kazankou,“ doplnil Hřib.

Takové opatření je ale zatím v nedohlednu. Chytrá světelná závora by mohla podle Hřiba začít fungovat v řádu měsíců. Za dalšího čtvrtroku Technická správa komunikací vyhodnotí její dopady.