Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny


20. 10. 2025Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Centrum Prahy po 13:00 asi na dvacet minut postihl výpadek elektřiny. Způsobila ho porucha na jedné z rozvoden, stejně jako před deseti dny, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka, podle něhož šlo nejspíš o softwarovou závadu. Bez proudu byla zejména oblast Nového Města a část Vinohrad blíže k centru. Dodávky už jsou obnovené.

Výpadek se dotkl také tramvajové dopravy v centru města, omezení se týkalo jedenácti linek, vyplývá z informací na webu pražského dopravního podniku.

„Došlo k poruše na rozvodně Střed. Ta se nachází blízko Vysoké školy ekonomické na spodní části Žižkova. Bylo tam detekováno automatické odpojení, to znamená, že systém, který je digitalizovaný, vyhodnotil nějaký problém. Proto došlo k automatickému odpojení,“ vysvětlil Hanzelka. Jednalo se tedy o stejnou rozvodnu jako před deseti dny.

Energetici situaci řešili přesměrováním na jiné napájení sítě.

Elektřina v Praze po krátkém výpadku opět funguje
Ilustrační foto

Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.

Výběr redakce

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

13:46Aktualizovánopřed 20 mminutami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 55 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 59 mminutami
Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

před 1 hhodinou
Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 2 hhodinami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy po 13:00 asi na dvacet minut postihl výpadek elektřiny. Způsobila ho porucha na jedné z rozvoden, stejně jako před deseti dny, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka, podle něhož šlo nejspíš o softwarovou závadu. Bez proudu byla zejména oblast Nového Města a část Vinohrad blíže k centru. Dodávky už jsou obnovené.
13:46Aktualizovánopřed 20 mminutami

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů, uvedla policie.
13:17Aktualizovánopřed 55 mminutami

Požár vagonu asi na tři hodiny zastavil provoz na trati na Vyškovsku

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno asi na tři hodiny provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Poté se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, kolem 8:30 byla trať průjezdná zcela. Záchranáři ošetřili tři lidi.
před 2 hhodinami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 2 hhodinami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 2 hhodinami

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. V pondělí dopoledne to schválili radní města. Důvodem je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Město rovněž vypoví nájem stanoviště pro turistické fiakry na Staroměstském náměstí.
před 3 hhodinami

NKÚ zjistil pochybení u peněz na podporu lesnictví, resort zemědělství to odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel nedostatky při vynakládání peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství (MZe) například nenaplnilo cíl jednoho z programů zalesnit 920 hektarů, když se podařilo osázet jen asi čtvrtinu. Lesy ČR měly vybudovat 17 retenčních nádrží, ale vznikly jen čtyři, uvedl NKÚ k výsledkům kontroly peněz na podporu lesnictví. Resort zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Výsledky kontroly pokládá za formalistické, nezohledňující konkrétní situace a reálné změny v lesnictví.
před 4 hhodinami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 6 hhodinami
Načítání...