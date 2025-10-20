Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy po 13:00 asi na dvacet minut postihl výpadek elektřiny. Způsobila ho porucha na jedné z rozvoden, stejně jako před deseti dny, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka, podle něhož šlo nejspíš o softwarovou závadu. Bez proudu byla zejména oblast Nového Města a část Vinohrad blíže k centru. Dodávky už jsou obnovené.
Výpadek se dotkl také tramvajové dopravy v centru města, omezení se týkalo jedenácti linek, vyplývá z informací na webu pražského dopravního podniku.
„Došlo k poruše na rozvodně Střed. Ta se nachází blízko Vysoké školy ekonomické na spodní části Žižkova. Bylo tam detekováno automatické odpojení, to znamená, že systém, který je digitalizovaný, vyhodnotil nějaký problém. Proto došlo k automatickému odpojení,“ vysvětlil Hanzelka. Jednalo se tedy o stejnou rozvodnu jako před deseti dny.
Energetici situaci řešili přesměrováním na jiné napájení sítě.
Masivní výpadek elektřiny Česko zaznamenalo 4. července. Elektřina tehdy v některých částech země nefungovala až několik hodin, výpadek postihl asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.