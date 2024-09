Část střechy bazénu v Českém Krumlově se propadla

Podle ohlášení na tísňovou linku v 08:30 se linul kouř ze střechy, plameny nebyly viditelné. Podle velitele zásahu v budově nikdo nebyl, nikoho tak nemuseli evakuovat, uvedl.

Kolem 15:00 hasiči na síti X napsali, že město po dohodě s řídícím důstojníkem hasičského sboru vydalo doporučení, aby obyvatelé Českého Krumlova a Kájova nevětrali.

Investice jsou pryč

„To, co jsme do toho za poslední roky zainvestovali v řádu nižších milionů, je pryč. Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu z oken, kterou jsme loni vyměnili, a bylo vidět, jak tam plameny šlehají. Požár zatím nezasáhl některé kanceláře,“ řekl místostarosta Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí), který je na místě požáru.

„Ve střeše byla původní stará izolace, vata, pak tam byla údajně zhruba šedesáticentimetrová vzduchová bublina, hasičům se v ní nepodařilo plameny zastavit,“ dodal Uhlíř. Podle něj jsou dvě možnosti. Jestli bude po požáru stačit opravit střechu a interiér, tak bazén bude nepřístupný rok, možná dva. Pokud ale bude muset město stavět nový, tak to může trvat tři až pět let. Pro město a jeho okolí je to jediný krytý bazén. Nejbližší je ve Větřní ve vzdálenosti jedenáct kilometrů. Do dalších měst musí lidé urazit vzdálenost blížící se k třiceti kilometrům.

Plavecký bazén v Českém Krumlově je nejnavštěvovanější zařízení ve městě, ročně tam přijde pětasedmdesát tisíc lidí. Město do něj letos investovalo půl milionu korun na výměnu halogenového osvětlení za úspornější LED technologii, která umožňuje zvyšovat nebo snižovat intenzitu osvětlení.