Bezdružický zámek po odsouzeném podnikateli půjde do aukce

Stát řeší, co s majetkem po odsouzeném podnikateli Jiřím Kubíčkovi. Je to sedmnáct set nemovitostí včetně zámku Bezdružice na Tachovsku. Kubíčkovi letos v lednu odvolací soud potvrdil osm let vězení za to, že připravil investory o dvě a půl miliardy. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) chystá zámek do aukce.