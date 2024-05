Barokní chlouba Kroměříže je po rekonstrukci. Obnova zámku i zahrady stála čtvrt miliardy

Náklady na obnovu památek činily skoro 245,7 milionu korun bez DPH, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dosáhla 220,3 milionu korun. Na zvelebení zámku a zahrady přispěl zhruba 2,2 milionu korun i Zlínský kraj. Zbývající částku uvolnilo olomoucké arcibiskupství, které obě památky získalo v církevních restitucích. „Projekt výrazně zvýšil návštěvnickou atraktivitu naší památky,“ uvedl Uhlíř.

Stavební práce začaly v roce 2018. „Nevíme o tom, že by se tady v posledních sto letech takhle velká oprava přímo na zámku odehrála. To nejhorší, co tady bylo, byl havarijní stav střechy, kdy už hrozilo, že by pak mohlo docházet k poškozování památky v důsledku zatékání,“ vysvětlil Sittek.