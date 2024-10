ANO chce vládnout v Karlovarském kraji samo, hejtmankou by měla být Mračková Vildumetzová

Čtvrteční jednání krajského předsednictva hnutí ANO také doporučilo nadále udržovat otevřenou komunikaci s ostatními politickými subjekty. Chce tak zajistit podporu pro klíčová rozhodnutí zastupitelstva, zejména ve zdravotnictví, sociálních věcech, školství a dopravní infrastruktuře.

Doposud Karlovarský kraj řídila koalice STAN, ODS, Piráti, Místní, SNK1 a Volba pro kraj. I přes velké množství subjektů, zůstala jednotná až do konce svého volebního období. Po krajských volbách, jež provázela nízká volební účast a také rozdrobená uskupení, která byla dosud partnery v koalici, se do zastupitelstva Karlovarského kraje nedostalo ani hnutí Místní, ani Piráti, ani SNK1. STAN v čele s hejtmanem Petrem Kulhánkem ztratil jednoho zastupitele, před čtyřmi lety jich měl osm. Kulhánka nyní navrhlo hnutí STAN do čela ministerstva pro místní rozvoj. Vystřídá tam odvolaného Ivana Bartoše (Piráti).