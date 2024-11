Sněžit bude v týdnu i v nížinách, v neděli se oteplí

18. 11. 2024

Na horách v Čechách by do víkendu mohlo napadnou i několik desítek centimetrů sněhu, sněžit bude v týdnu ale i v nížinách. Od úterý začne v západní polovině země silně foukat, což i přes den může snížit pocitovou teplotu až pod nulu. V noci bude mrznout. V neděli se zase oteplí, a zimní ráz počasí tak prozatím skončí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové očekávají tento týden proměnlivé a dynamické počasí. „Dočkáme se silného větru, sněžení – a to i v nížinách – a druhá polovina pracovního týdne bude již typicky zimní. Na hřebenech hor v Čechách by do víkendu mohlo napadnout i několik desítek centimetrů nového sněhu. Vyloučena není ani epizoda s plošnějším sněžením na prahu víkendu, během kterého se ale opět oteplí,“ informovali meteorologové. Srážek bude podle nich hodně hlavně v Čechách už v pondělí ráno a dopoledne. „Srážkové pásmo se bude přesouvat dále k jihovýchodu a východu a na většině území se může vyskytnout občasný déšť nebo také přeháňky. Během dne by přibližně v polohách nad šest set metrů nad mořem mohly dešťové srážky přecházet postupně do sněhových,“ upřesnila meteoroložka ČT Jarina Sochorová.

Silničáři vyzývají k opatrnosti Sníh již napadl na nesolené silnice nižších tříd v Krkonoších a Orlických horách, dohlednost je kvůli sněžení snížená. Hlavní tahy v Královéhradeckém kraji byly ráno po dešti mokré, řidiči musejí být opatrní, uvedli silničáři a meteorologové. Kvůli sněhu v horských oblastech doporučují silničáři opatrnost také v Libereckém kraji. Na některých místech hlavně v Krkonoších zůstává sníh ležet a tvoří se sněhová břečka, která může klouzat. Na osmnácti úsecích silnic druhých a třetích tříd hlavně v Jizerských horách a Krkonoších je povinná zimní výbava. Od soboty je v Jizerských horách pro automobily uzavřená silnice druhé třídy 290 kolem přehrady Souš, která spojuje Jablonecko s Frýdlantským výběžkem. Odpoledne srážky od severozápadu ustanou a hlavně v severní polovině země se ukáže i slunce, sníh mimo hřebeny hor odtaje. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů Celsia, na jihu Moravy teploměr ukáže i devět stupňů. V úterý ráno se rozfouká vítr, který dosáhne v nárazech rychlosti přes sedmdesát kilometrů v hodině, na horách až kolem devadesáti kilometrů za hodinu. Úterý bude společně s nedělí patrně nejteplejším dnem týdne, denní maxima se výjimečně dostanou až k deseti stupňům. Místy bude pršet, ve vyšších polohách bude padat déšť se sněhem nebo sněžit. V Čechách se večer objeví srážky smíšené nebo sněhové i v polohách nad čtyři sta metrů nad mořem. Ve středu přijde studená fronta Během noci na středu přejde od západu výrazná studená fronta spojená s tlakovou níží. „Během noci se rychle ochladí a vítr v Čechách při přechodu fronty ještě zesílí. Hranice sněžení se postupně sníží až do nejnižších poloh, i když na Moravě a ve Slezsku bude hranice během středečního dne kolem šesti set metrů nad mořem,“ uvedli meteorologové. Ve středu odpoledne bude podle nich už celá země v chladném, původně arktickém vzduchu. Přes den se teploty dostanou nanejvýš jen dva až tři stupně nad nulu, na Moravě a ve Slezsku ještě mohou vystoupat na šest stupňů. Postupně se objeví sněhové přeháňky. „Foukat bude i nadále a s ohledem na ochlazení počítejte s velmi nízkou pocitovou teplotou, která se bude pohybovat pod nulou. Stejný bude v tomto ohledu i čtvrtek. Na hřebenech hor bude dokonce pocitově v těchto dnech odpoledne kvůli silnému větru i pod minus deseti stupni Celsia,“ upozornil ČHMÚ.