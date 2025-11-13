O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout


Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes patnáct stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibyde a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Počasí během dnešního dne (čtvrtka) bude zpočátku zatažené s nízkou oblačností, postupně, zejména v Čechách, se bude oblačnost rozpouštět na jasno nebo skoro jasno. Nejdéle vydrží nízká oblačnost na Moravě a částečně na severozápadě našeho území. Odpolední teploty tomu budou odpovídat, nejčastěji bude devět až čtrnáct stupňů. Při nízké oblačnosti kolem pěti, naopak v oblasti Šumavy a v oblasti Jeseníků kolem sedmnácti stupňů,“ informoval meteorolog ČT Miloš Dvořák.

V pátek bude nebe také většinou oblačné až polojasné, nízká oblačnost se udrží po celý den zejména na Moravě. Ojediněle může mrholit. Teploměr ukáže při nízké oblačnosti kolem sedmi stupňů Celsia, jinde deset až patnáct stupňů a v Pošumaví a na Jesenicku opět i kolem sedmnácti stupňů.

O víkendu se ochladí

„O víkendu začne naše území od severu přecházet studená fronta, za kterou k nám bude od pondělí proudit chladný vzduch od severu,“ uvedl ČHMÚ. Nebe bude od soboty zatažené nebo oblačné, v sobotu meteorologové odpoledne a večer očekávají zejména v severní polovině Česka místy déšť.

Pršet může také v neděli a přeháňky mohou být večer na horách na severu i smíšené nebo sněhové. Teploty o víkendu vystoupají k dvanácti stupňům Celsia, na severu jen k devíti.

Zataženo až oblačno zůstane také v pondělí, ale dál se ochladí. V noci mohou teploty klesnout pod nulu, přes den nepřesáhnou osm stupňů Celsia. Sněhové srážky se postupně rozšíří do středních poloh s nadmořskou výškou nad pět set metrů. Od úterý budou srážky ojedinělé, nadále od středních poloh ale sněhové. Noci budou mrazivé, teploty přes den by neměly přesáhnout šest stupňů Celsia.

Poprvé v této sezoně výrazněji sněžilo i mimo hory
Sníh

O víkendu může sněžit, od pondělí v noci mrznout

