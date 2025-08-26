Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 26. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události úterý 26. srpna
Senátní výbor chce po Decroix vývoj kauzy bitcoinů před darováním. Resort odkázal na databázi
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) by podle senátního bezpečnostního výboru měla nechat zpracovat přehled, jak se kauza bitcoinů vyvíjela před jejich darováním státu, řekl senátor Pavel Fischer (nestr., člen senátorského klubu ODS a TOP 09). Resort v reakci na doporučení výboru odkázal na databázi InfoSoud, v níž jsou údaje k soudnímu spisu ohledně bitcoinové kauzy před darováním kryptoměny státu zveřejněné. Kauzu řešila v Senátu také nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Evropská komise schválila injekci na prevenci HIV
Evropská komise udělila registraci dvakrát ročně podávané injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Minulý měsíc lék doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Prezident Pavel navrhl do Ústavního soudu Bartoně a Smolka
Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního vládního zmocněnce pro zastupování Česka před Soudním dvorem Evropské unie.
Resort bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy, řekl Výborný
Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to řekl šéf resortu Marek Výborný (KDU-ČSL). Jde o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu Agrofert Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů. Největší část tvoří podle Výborného evropské nárokové dotace, jde ale i o národní podpory.
Trump tvrdí, že odvolal guvernérku centrální banky
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvolat z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Trump to oznámil v pondělí večer (v noci na úterý SELČ) prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cookové, jejž zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Cooková později prohlásila, že odstoupit nehodlá. Fed se k záležitosti bezprostředně nevyjádřil.
V Průhonicích unikal plyn, sto lidí bylo evakuováno
V Průhonicích u Prahy v úterý dopoledne začal po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn, minimálně sto lidí se muselo evakuovat z přilehlých budov. Na místě zasahovali hasiči.
Antarktický mořský led mizí. Hrozí kvůli tomu kolaps proudění
Nové výzkumy naznačují, že Antarktida prochází rychlými a náhlými změnami, které by mohly představovat jeden z globálních klimatických „bodů zlomu“, po jehož překročení se účinky klimatických změn stanou v horizontu existence lidské civilizace nevratnými a jejich intenzita se ještě zrychlí.