SOUHRN: Zásadní události středy 9. října

Německá vláda už letos nečeká hospodářský růst, hrubý domácí produkt (HDP) podle ní klesne o 0,2 procenta. Na tiskové konferenci to oznámil tamní ministr hospodářství Robert Habeck. Původně kabinet kancléře Olafa Scholze počítal s růstem o 0,3 procenta. Německo je přitom největším obchodním partnerem České republiky a tuzemské firmy jsou na vývozu do Německa závislé.

Při raketovém úderu na izraelské město Kirjat Šmona u hranic s Libanonem zemřeli dva lidé. Podle agentury AFP to oznámili záchranáři. K odpovědnosti za útok se přihlásilo libanonské teroristické hnutí Hizballáh, které na oblast útočí už přes rok. Podle libanonského tisku v noci na středu pokračovaly také izraelské údery na jižní předměstí Bejrútu.





Všichni obvinění v kauze zmanipulovaných zakázek, která se týká i bývalého náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky z ODS, se při výslechu kriminalistům přiznali. ČTK získala informaci z důvěryhodných zdrojů. Mohl by to být i jeden z důvodů, proč žalobce nepožadoval jejich vzetí do vazby. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej tuto informaci nechtěl komentovat, stejně se k tomu odmítl vyjádřit Vít Koupil z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje.