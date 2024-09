SOUHRN: Zásadní události středy 4. září

Dívka podezřelá z úterního útoku nožem na spolužáky na základní škole v Domažlicích je v nemocnici. Ještě v úterý ji tam po výslechu a po provedení prvotních úkonů vyšetřování převezli policisté. Případ vyšetřují pro podezření z pokusu o vraždu. Škola se z útoku vzpamatovává. Zranění napadených dětí nejsou vážná, v tuto chvíli jsou už v domácí péči. V rámci první středeční hodiny učitelé s žáky incident probírali a odpovídali na jejich dotazy. Ředitel školy Ivan Rybár řekl, že s dívkou, která nožem zaútočila na spolužáky, škola v minulosti pracovala, nic ale nenasvědčovalo tomu, že by se měla dopustit takto agresivního činu.

S prevencí to nesmíme přehánět, aby se děti nebály chodit do školy, míní ředitel

Pěstitelé ovoce mohou získat mimořádnou podporu téměř půl miliardy korun za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Vláda schválila příslušný program, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Zemědělci by měli odškodné dostat do konce ledna příštího roku.

Úřady už nebudou strhávat ze sociálních dávek nezaplacené pokuty za přestupky. Ústavní soud (ÚS) vyhověl návrhu skupiny sedmnácti senátorů na zrušení několika pasáží v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Členové horní komory upozorňovali na to, že sankce dopadá nejen na pachatele přestupku, ale také na další lidi, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, a jde tak o nepřípustný kolektivní trest. ÚS právní úpravu označil za „nepřípustnou v demokratickém právním státě“.





Podle nového přehledu celosvětově dostupných publikovaných důkazů, který zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), neexistuje žádná souvislost mezi používáním mobilních telefonů a zvýšeným rizikem rakoviny mozku. Výsledky by mohly definitivně vyvrátit obavy, které se objevují od doby, co mobilní technologie existují.