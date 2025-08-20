SOUHRN: Zásadní události středy 20. srpna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 20. srpna 2025.

Vláda navýšila příjmový limit pro podporu bydlení

Pomoc s bydlením bude moci získat víc lidí, kteří jsou v bytové nouzi. Podpůrná opatření budou pro domácnosti s příjmem pod 1,6násobku životního minima místo 1,43 násobku. Navýšení příjmového limitu schválila vláda.

Více k tématu
Podporu v bydlení bude moci získat více lidí
Ilustrační snímek


Izrael zahájil útok na město Gaza

Izrael vstoupil do první fáze plánovaného útoku na město Gaza a již má pod kontrolou okraje města, oznámil izraelský vojenský mluvčí Effie Defrin. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat šedesát tisíc záložníků, informovala agentura AFP. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to, hlásit se do služby, a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.

Více k tématu
Izrael zahájil útok na město Gaza
Izraelský tank manévruje u hranic s Gazou
Kontext
Izrael povolá kvůli ofenzivě v Gaze 60 tisíc záložníků
Izraelští vojáci
Kontext
Desítky tisíc mrtvých v Gaze jsou třeba, říká v nahrávce izraelský generál
Pásmo Gazy zdevastované izraelskými útoky


Stát půjčí Orlenu desítky tisíc kubíků nafty

Správa státních hmotných rezerv půjčí litvínovské rafinérii Orlen Unipetrol padesát tisíc metrů krychlových motorové nafty. Rozhodla o tom vláda. Důvodem je dle mluvčího Orlenu Pavla Kaidla poškození etylenové jednotky, které způsobil rozsáhlý výpadek proudu v části Česka na začátku července.

Více k tématu
Stát půjčí Orlenu desítky tisíc kubíků nafty
Čerpací stanice Orlen, ilustrační foto


Izrael schválil osadu, která má zabránit vzniku Palestiny

Izraelská vláda definitivně odsouhlasila plán výstavby židovské osady E1. Ta přetne okupovaný Západní břeh napůl a zabrání vzniku palestinského státu. Jeruzalém kvůli návrhu už roky čelí mezinárodní kritice, realizace návrhu se proto opozdila.

Více k tématu
Izrael schválil osadu, která má zabránit vzniku Palestiny
Izraelský ministr financí a obrany Becal'el Smotrič s plánem výstavby osady E1 na Západním břehu


Africká unie vyzývá ke změně map

Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa, vyzývá Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentě, jež kritizuje toto zobrazení, protože světadíl opticky zmenšuje.

Více k tématu
Vypadá moc malá. Africká unie vyzývá ke změně map
Ilustrační foto
56 minut
Události 20. 8. 2025
Zdroj: ČT24
Načítání...