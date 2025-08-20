Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 20. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 20. srpna
Vláda navýšila příjmový limit pro podporu bydlení
Pomoc s bydlením bude moci získat víc lidí, kteří jsou v bytové nouzi. Podpůrná opatření budou pro domácnosti s příjmem pod 1,6násobku životního minima místo 1,43 násobku. Navýšení příjmového limitu schválila vláda.
Izrael zahájil útok na město Gaza
Izrael vstoupil do první fáze plánovaného útoku na město Gaza a již má pod kontrolou okraje města, oznámil izraelský vojenský mluvčí Effie Defrin. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat šedesát tisíc záložníků, informovala agentura AFP. Podle serveru The Times of Israel (ToI) záložníci dostanou nejméně dva týdny na to, hlásit se do služby, a ne všichni se budou podílet na operaci ve městě Gaza, někteří nahradí izraelské jednotky v jiných částech fronty.
Stát půjčí Orlenu desítky tisíc kubíků nafty
Správa státních hmotných rezerv půjčí litvínovské rafinérii Orlen Unipetrol padesát tisíc metrů krychlových motorové nafty. Rozhodla o tom vláda. Důvodem je dle mluvčího Orlenu Pavla Kaidla poškození etylenové jednotky, které způsobil rozsáhlý výpadek proudu v části Česka na začátku července.
Izrael schválil osadu, která má zabránit vzniku Palestiny
Izraelská vláda definitivně odsouhlasila plán výstavby židovské osady E1. Ta přetne okupovaný Západní břeh napůl a zabrání vzniku palestinského státu. Jeruzalém kvůli návrhu už roky čelí mezinárodní kritice, realizace návrhu se proto opozdila.
Africká unie vyzývá ke změně map
Vlády a mezinárodní organizace by měly přestat používat Mercatorovo zobrazení map světa, vyzývá Africká unie (AU). Podpořila tak kampaň na africkém kontinentě, jež kritizuje toto zobrazení, protože světadíl opticky zmenšuje.