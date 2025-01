SOUHRN: Zásadní události středy 15. ledna

Sněmovna se nedostala k hlasování o platové novele, která počítá s růstem platů ústavních činitelů pro letošek o téměř sedm procent. Schůze, kterou nechal svolat koaliční tábor, začala opoziční kritikou. Vystoupil předseda ANO Andrej Babiš i lídr SPD Tomio Okamura. Závěrečné kolo debaty bude pokračovat v pátek, kdy by podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který novelu za vládu předložil, měla sněmovna rozhodnout.

Opozice předvede obstrukční kolečko, ale projde to, říká k hádkám o platy expert

Krajský soud ve Zlíně ve středu zprostil bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře obžaloby z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie při stavbě penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Hrozilo mu až osm let vězení, vinu odmítl. Rozsudek není pravomocný.





Před pěti lety schválil Evropský parlament Zelenou dohodu pro Evropu, neboli Green Deal. Jde o soubor řady politických iniciativ, který má EU nasměrovat k několika hlavním cílům. Patří k nim omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 oproti hodnotám z roku 1990 a do poloviny století pak dosáhnout uhlíkové neutrality. Opatření na ochranu klimatu do jisté míry zavádějí i další země, jako je třeba Čína, Spojené státy nebo Indie.