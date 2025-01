SOUHRN: Zásadní události pátku 24. ledna

Izraelská armáda nedokončí stahování z jižního Libanonu v šedesátidenní lhůtě dané dohodou o příměří, uvedl podle agentury Reuters úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jednotky židovského státu se podle dohody, jež na konci listopadu ukončila boje mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh, měly stáhnout do neděle. Podle Netanjahuova úřadu je důvodem rozhodnutí to, že Libanon dostatečně nenaplňuje své závazky, které z dohody vyplývají.

Desítky tisíc lidí po celém Slovensku vyšly do ulic na manifestace za proevropské směřování země. V Bratislavě dav lidí na náměstí u úřadu vlády skandoval hesla proti premiérovi Robertu Ficovi (Smer) už před začátkem akce. Její organizátoři z řad občanských aktivistů pak Fica poprvé vybídli, aby rezignoval na funkci ministerského předsedy. Páteční demonstrace byly nejmohutnější od jejich začátku loni v prosinci, vyplývá z odhadu organizátorů a médií.

Slovensko podle premiéra Roberta Fica čelí masivnímu kybernetickému útoku, terčem je tentokrát Všeobecná zdravotní pojišťovna. Fico to řekl na tiskové konferenci, kde z útoku obvinil Ukrajinu a prohlásil, že toto je způsob, jak se „likvidují neposlušné vlády“.

Bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka nenese vinu za obří požár v národním parku České Švýcarsko v roce 2022, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem. Uznal jeho vinu pouze v případě menších požárů na Děčínsku zjara 2023, za ty mu vyměřil dva roky vězení. Muži hrozilo za obecné ohrožení a poškození cizí věci patnáct let vězení. Stát požádal o uhrazení škody 225 milionů korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.

Britské ostrovy zasáhla bouře Éowyn, která způsobila výpadky elektřiny více než tři čtvrtě milionu domácnostem, uzavření škol a zrušení stovek letů. V Irsku a Severním Irsku byla vyhlášena nejvyšší výstraha před větrem, na některých trasách mezi Anglií a Skotskem nejezdí vlaky. Pražské letiště zrušilo čtyři lety do Dublinu a Edinburghu.





Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták vypsal nové výběrové řízení na prodej odvalu Lihovarská ve Slezské Ostravě. Uchazeči musí zájem o účast v tendru vyjádřit do 7. února, závazné nabídky pak budou muset podat do 3. března. Tři zájemce, kteří předloží ty nejvyšší, následně pozve správce do druhého kola, jež se uskuteční elektronicky. Liberty také tento měsíc zhruba po roce obnovila výrobu ve Steckelově válcovně.