SOUHRN: Zásadní události pondělí 18. srpna
Trump pozval Zelenského a evropské lídry k jednání o rusko-ukrajinské válce
Americký prezident Donald Trump inicioval jednání o ukončení rusko-ukrajinské války. V pátek se setkal s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Na pondělí pak pozval do Washingtonu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a představitele EU, NATO a několika evropských zemí.
Ruské útoky zabíjely v Charkově i Záporoží
Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov v pondělí ráno zabil nejméně sedm civilistů, včetně dvou dětí. Podle serveru Ukrajinska pravda to uvedly tamní úřady, které aktualizovaly bilanci obětí poté, co záchranáři vytáhli z trosek zasažené budovy další těla. Ruské údery cílily i na Záporoží, kde si vyžádaly smrt minimálně tří osob a zranily další dvě desítky lidí.
Do Maďarska a na Slovensko přestala proudit ruská ropa
Do Maďarska neproudí ruská ropa, dle tamního ministra zahraničí Pétera Szijjártóa je příčinou ukrajinský útok na transformátorovou stanici ropovodu vedoucího na maďarské území. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha vzkázal Szijjártóvi, ať si jeho země stěžuje Rusku. Přerušení dodávek ropovodem Družba později oznámil i slovenský přepravce ropy Transpetrol, podle něhož je problém mimo slovenské území.
Zdraží pražské jednorázové jízdenky i spoje do Středočeského kraje
Pražští radní rozhodli o zdražení vybraných jízdenek MHD v metropoli. Schválili také zdražení cest v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje.
Vědci poprvé nafilmovali zahnízdění lidského embrya
Španělští vědci úspěšně na videu zachytili, jak vypadá proces, kdy se lidské embryo zahnizďuje v děloze. Využili na to rovnou několik nových technologií a doufají, že to pomůže neplodným matkám.