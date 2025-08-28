SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 28. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 28. srpna 2025.
Rusko masivně útočilo na Kyjev, úřady hlásí mrtvé
Při nočním ruském rozsáhlém raketovém a dronovém útoku na Kyjev zemřelo nejméně devatenáct lidí včetně čtyř dětí, dalších 48 lidí je zraněných. Nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města. Záchranáři vyprošťují obyvatele z trosek pětipatrového domu v Darnycké čtvrti. Při útoku Rusové zasáhli i budovu zastoupení EU v Kyjevě, píší agentury.
Švédové ukázali prvního obrněnce CV90 pro českou armádu
Švédsko představilo první bojové vozidlo pěchoty CV90 pro českou armádu. Nákup 246 vozidel téměř za šedesát miliard korun schválila vláda v květnu 2023. Mají patřit k vybavení těžké brigády. Prvních deset kusů by měla armáda obdržet v příštím roce, zbytek pak do roku 2030. Ceremoniálu k dokončení výroby se ve Švédsku zúčastnila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle níž by mohl mít jejich servis na starosti státní podnik VOP CZ.
Pavel a Fiala se shodli v názorech na zahraniční politiku
Jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky konstatovali na čtvrtečním setkání prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS), vyplývá z následných tiskových vyjádření Hradu a vlády. Politici diskutovali i o situaci na Blízkém východě, kde se v minulých týdnech jejich názory lišily. Probrali také tvorbu státního rozpočtu na rok 2026, krizovou legislativu, výdaje na obranu či koordinaci zahraničních cest.
Kolektivní smlouvu pro zaměstnance Liberty Ostrava vypověděl insolvenční správce
Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták ve středu vypověděl kolektivní smlouvu platnou pro zaměstnance do konce roku 2026. Chce aktualizovat její podmínky, protože neodpovídají současným možnostem firmy. Lhůta výpovědi je šest měsíců, řekl správcův mluvčí Michal Štefl. Výpověď dostali zaměstnanci den poté, co prodej společnosti potvrdil insolvenční soud. Vyjádřit se musí i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten prodej zatím neschválil.
Němci identifikovali podezřelé z útoku na Nord Stream, píší média
Německo už identifikovalo všechny osoby podezřelé z účasti na sabotáži plynovodů Nord Stream v roce 2022. S odkazem na své zdroje o tom informovaly německé listy Die Zeit, Süddeutsche Zeitung a stanice ARD. Komando bylo podle nich složené ze sedmi lidí, všichni byli občany Ukrajiny. Německé úřady informace zatím nepotvrdily.
Bílý dům vyhodil šéfku CDC kvůli postoji k vakcínám, vedení úřadu rezignuje
Ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarezová byla propuštěna, oznámil ve středu Bílý dům. Výpověď dostala ani ne měsíc od nástupu do funkce. Čtyři další vysocí úředníci stejného úřadu rezignovali kvůli rostoucímu napětí ohledně sporů o očkování a dalších pravidel v oblasti veřejného zdraví. Monarezová zdůraznila, že zůstává ve funkci, protože vyhodit ji může pouze prezident.
Generál Halenka má dostat od státu odškodné a rentu, rozhodl soud
Za nezákonné trestní stíhání v kauze převodů vojenského materiálu má stát zaplatit generálovi ve výslužbě Vladimíru Halenkovi asi 5,36 milionu korun. Musí mu také vyplácet měsíční rentu. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2.
Literární vědci objevili rukopisy Haškova Švejka
V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které spisovatel psal nebo diktoval do své smrti v roce 1923, našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka. Informoval o tom ředitel PNP Michal Stehlík. Rukopisy budou po zrestaurování a digitalizaci přístupné badatelům.
Lidé a neandertálci se poprvé křížili před 140 tisíci lety. Na úpatí hory Karmel
Vztahy lidí moderního typu s neandertálci probíhaly mnohem dříve, než to doposud vypadalo. Izraelští vědci popsali kostru dítěte, které zplodili zástupci obou druhů před 140 tisíci lety.