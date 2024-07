Hlavní události pondělí 15. července

Americké město Milwaukee hostí od pondělí republikánský nominační sjezd. Strana by na něm měla oficiálně jmenovat bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa svým kandidátem pro listopadovou volbu nového šéfa Bílého domu. Trump, který o víkendu přežil pokus o atentát, již přijel do největšího města ve státě Wisconsin. Během sjezdu se podle amerického tisku očekávají protesty.





Vědci vytvořili digitální „prapolévku“. Simulovali v ní vznik života

Vědci ze společnosti Google provedli experiment, ve kterém se pokoušeli napodobit vznik života z neživé hmoty. Ve virtuálním prostředí vytvořili obrovské množství náhodných dat, která nechali interagovat, jako by na ně působily miliony let zcela náhodné vlivy. Mělo to připomínat takzvanou prebiotickou polévku, neboli prapolévku, z níž se podle řady vědeckých hypotéz měl vytvořit náhodnými kombinacemi molekul život. A přesně to stejné se stalo i v náročné simulaci.