Žraloka, telata a holubici naložil Hirst do formaldehydu nejspíš až v roce 2017. Nejde o jeho raná díla, jak tvrdí

„Formaldehydová díla jsou konceptuálními uměleckými díly a datum, které jim Damien Hirst přisuzuje, je datem vzniku díla. Na otázku, co je v konceptuálním umění důležité, odpověděl v průběhu let jasně: není to fyzické zhotovení objektu nebo obnova jeho částí, ale spíše záměr a myšlenka, která za dílem stojí,“ vysvětlila společnost.

Do debaty týkající se vztahu díla a času se Hirst dostal už v roce 2006. V souvislosti s dílem, které ho proslavilo – Fyzická nemožnost smrti v mysli někoho živého ze (nejspíš opravdu) začátku devadesátých let. Představuje žraloka tygrovaného plovoucího v akváriu s formaldehydem. Hirst se majiteli díla, miliardáři Stevu Cohenovi, nabídl, že více než čtyřmetrovou parybu, která se začala rozkládat, vymění. To vedlo k diskusi, zda v tom případě půjde nadále o stále stejné dílo.

„Je to velké dilema,“ řekl tehdy Hirst. „Umělci a restaurátoři mají různé názory na to, co je důležité, zda původní dílo, nebo původní záměr. Já pocházím z prostředí konceptuálního umění, takže si myslím, že by to měl být záměr. Je to stejné dílo. Ale to se bude ještě dlouho rozhodovat.“

Jenže, míní The Guardian, v případě tří zmíněných děl nejde o renovaci nebo reprodukci už dřívější tvorby. Otázka, zde byl Hirst dostatečně transparentní ohledně jejich původu, tak zůstává. Navíc zjištění zpochybňují dataci ostatní umělcovy tvorby.

Neexistuje totiž žádný „catalogue raisonné“, tedy ověřený soupis všech Hirstových děl, takže galerie či aukční síně se při dohledávání podrobností spoléhají na umělcovu společnost Science.

Damien Hirst není chudák upatlaný od barvy

Ready-made objekty, tedy vypreparovaná zvířata či třeba lékařské instrumentárium, je Hirstovou „obchodní značkou“. První samostatnou výstavu měl v roce 1991 v londýnské Woodstock Street Gallery. Tehdy poprvé přišel s obrazy, z nichž vzlétaly stovky tropických motýlů.

Za objevení Hirst vděčí reklamnímu magnátovi Charlesi Saatchimu. Sběratelé jsou ochotni za Hirstova díla sáhnout hodně hluboko do kapsy a umělec ví, jak prodat. Na aukci v londýnské Sotheby’s v roce 2008, „dva dny před vypuknutím finanční krize“, prodal díla za více než tři miliardy korun. V roce 2007 se prodalo za dvě miliardy korun jediné Hirstovo dílo – lidská lebka posázená více než osmi a půl tisícem diamantů.

„Spousta lidí je toho názoru, že umělec má být chudák upatlaný od barvy a v děravých džínách. Myslím, že jsem pomohl tohle pojetí změnit,“ prohlásil Hirst. Kritici mu vyčítají, že příliš spoléhá na dřívější komerční úspěch a v podstatě jen variuje vlastní díla. Označují ho také za morbidního. To Hirst odmítá, chce prý poukazovat na pomíjivost.