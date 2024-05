Zemřel tanečník a herec Vlastimil Harapes

Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 77 let tanečník, herec a pedagog Vlastimil Harapes. Osobnosti divadelního a tanečního světa na něj vzpomínají jako na tanečníka světového formátu, díky němuž se o tanec zajímala široká veřejnost. V tanečních rolích zúročil i herecké nadání, které uplatnil rovněž ve filmu.

Cesta kluka z vesničky Droužkovice na Chomutovsku k baletu začala v hudební škole a rytmice, kam rodiče svého energického potomka přihlásili. „(Maminka) si řekla: Ten náš Vlastík si pořád prozpěvuje a poskakuje, já ho tam přihlásím, aby to dostalo nějaký řád,“ vzpomínal.

Následovala taneční konzervatoř. Při studiu klasického tance se ale prý dlouho trápil tím, jak pohybem přesně vyjádřit to, co potřebuje. Absolvoval ale s vyznamenáním a následovala smlouva v Národním divadle. Posléze se zdokonalil na stáži v Petrohradě u A. I. Puškina, který mimo jiné vychoval takové taneční hvězdy, jako byli Rudolf Nurejev či Michail Baryšnikov. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl Harapes stálým hostem Německé porýnské opery.