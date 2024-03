V Lipsku začal knižní veletrh. Čtení umožňuje jiné perspektivy, zdůraznil německý kancléř

„Nás všechny – a sem počítám i sebe – spojuje láska ke čtení,“ řekl také. „Ať už jako dítě večer před usnutím, jako mladého politika ve vlaku mezi Hamburkem a Bonnem nebo nyní, kdykoli mi to čas dovolí – od chvíle, kdy jsem začal myslet, mě životem provázejí knihy,“ prohlásil. Stejně jako lipský veletrh, ani on se prý neupíná na jeden žánr.

Na letošním ročníku si může vybírat tituly od dvou tisíců vystavovatelů, pozornost se soustředí na tvorbu Nizozemska a Vlámska. Česko v Lipsku rozbilo stánek s tradičním sloganem Ahoj! Zapojilo se také do doprovodného festivalu Leipzig liest (Lipsko čte). Čtenáři se tak budou moci setkat například s Matějem Hořavou, Radkou Denemarkovou nebo Markem Tomanem.

Lipská akce obvykle přiláká kolem tří set tisíc návštěvníků. První den si nenechá ujít ani německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Jedním z vrcholů festivalu, který potrvá do neděle 24. března, jsou ceny Lipského knižního veletrhu. V roce 2019 získal nominaci Jaroslav Rudiš, jenž v Německu částečně žije a tvoří, a o devět let dříve česko-německý autor Jan Faktor. Laureáty se nestali, ale i samotné zařazení do užšího výběru je vnímáno jako uznání kvalit.