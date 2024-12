V kinech začíná Válka Rohirů. Tolkiena zkoušel dřív animovat Disney i Born

před 1 h hodinou | Zdroj: Variety , The New York Times , Far Out Magazine , Wikipedia , ČRo , ČT24

K těm prvním patřil možná překvapivě krátkometrážní snímek natočený v Československu. Příběh Hobita se v polovině šedesátých let dostal k filmařům ze socialistické země prostřednictvím Genea Deitche. Šlo o amerického režiséra animovaných filmů, který se do Prahy oženil, pořád ale spadal pod amerického producenta Williama L. Snydera.

Tolkienův složitý svět nebyl ale tehdy považován za zrovna vhodný k převyprávění pro dětské diváky. Například recenze The New York Times popsala výsledek jako „eklektický“, kdy film „jako by se nedovedl rozhodnout, zda má být roztomilý, nebo znepokojivě vážný“. Zatímco animovaný Glum nebo drak Šmak podle kritiky dostali originální podobu, jiné postavy působily „netolkienovsky“, například trpaslíci prý vypadají spíš jako kamarádi Sněhurky.

Ve východním bloku zaujal Hobit o téměř třicet let později také tvůrce ze Sovětského svazu. S názvem Poklad pod horou začal počátkem devadesátých let vznikat film kombinující kreslenou a loutkovou animaci. Nakonec se ale nenatočil a ze záměru zůstalo jen šest minut úvodu. Příběh končí ve chvíli, jak prozradil ruský měsíčník sci-fi a fantasy Mir Fantastiki, kdy scénář vysílá trpaslíky hledat hobita.

Ten se do příprav pustil nejprve s předním českým animátorem Jiřím Trnkou a poté s Adolfem Bornem. Výsledkem je desetiminutový Hobit. „V té době ještě vůbec nebyly ustálené představy, jak vypadají hobiti, jak vypadají čarodějové. Z dnešního pohledu to vlastně vypadá trochu jako Mach a Šebestová,“ popsal v roce 2022 v pořadu Českého rozhlasu Host Lucie Výborné kurátor tehdejší výstavy Světy české animace Jan Bubeníček.

V roce 1980 navázalo na první snímek rovněž animované pokračování Návrat krále. Ovšem až poté, co se smírem podařilo urovnat spor kvůli televizním právům se společností spravující Tolkienův odkaz. Navazující titul se opět dočkal smíšeného přijetí. Sám Rankin v roce 2003 v rozhovoru pro platformu The Museum of Television and Radio uvedl, že Návrat krále nepovažuje za příliš dobrý.

„Museli jsme shrnout, co se stalo předtím, a pak to všechno dát dohromady ve dvou hodinách.“ Vysvětloval také, že „je toho strašně moc“ a že se od předloh nejde příliš odchýlit, protože to by fanoušci nepřijali. Podotkl, že tehdy čerstvé hrané adaptace Petera Jacksona mají stejný problém.

Kdo by chodil na polovinu filmu

Ve stejném roce, kdy měl premiéru Hobit dvojice Rankin-Bass, oznámil průkopník animace pro dospělé Ralph Bakshi, že i on připravuje animovaného Pána prstenů. Premiéru měl o rok později a na rozdíl od svého předchůdce se promítal v kinech. Ačkoliv doplatil na neobratnou animaci a snahu vměstnat do jednoho filmu příliš mnoho, je tento pokus dodnes ceněn za to, že se mu podařilo trefit do temného tónu předlohy, připomíná magazín Variety.

Bakshi se rozhodl pro kombinaci tradiční animace a rotoskopie, kdy jsou reálné natočené záběry následně převedeny do animace. Chtěl tak snímku dodat zdání větší reálnosti. Na pokračování nedošlo, Bakshi se nedohodl s producenty, kteří mimo jiné odmítli film uvést s názvem Pán prstenů 1, protože nevěřili, že by lidé chodili do kina jen na polovinu příběhu.