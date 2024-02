V Chile opět prověří smrt básníka Pabla Nerudy. Ve hře dál zůstává vražda na politickou objednávku

Neruda naopak celoživotně tíhl k levici. Za své názory byl ve své rodné zemi dokonce – ještě dávno před Pinochetem – pronásledován, proto odcestoval do „tábora míru a socialismu“. Od konce čtyřicátých až do začátku šedesátých let několikrát pobýval v Československu, navštívil i Sovětský svaz.

Podle oficiálních záznamů Neruda zemřel 23. září 1973 na klinice v Santiagu kvůli komplikacím s rakovinou prostaty. Bylo to jen několik dní poté, co moc v zemi násilně převzala pravicová vojenská junta v čele s generálem a pozdějším prezidentem Augustem Pinochetem, jenž Chile svázal dlouholetou diktaturou.

Otrava neznamená nutně vražda

Podle jednoho ze spoluautorů zprávy a forenzního odborníka Charlese Brennera tento druh otravy častěji způsobuje například požití zkažených ryb či jiných závadných potravin. „Kvůli botulismu je mnoho otrav, ale není mnoho vražd,“ řekl španělskému listu.

Také ne všichni z Nerudových příbuzných spikleneckým teoriím o básníkově násilné smrti věří. Například jeho prasynovec Bernardo Reyes tyto dohady už dříve odmítl s tím, že vraždu „vědecké závěry nedokážou určit“. Navíc podle něj v roce 1973 v tehdejší diktatuře ještě „nebylo rozvinuto využití chemických metod při atentátech“. Podle deníku The New York Times začala Pinochetova diktatura používat chemické a biologické zbraně až v roce 1976.

Nerudova nadace, která spravuje básníkovu pozůstalost, trvá na tom, že básník zemřel přirozenou smrtí. A BBC zmiňuje, že vdova po Nerudovi, Matilde Urrutiaová, přežila svého manžela o dvanáct let a nikdy netvrdila, že byl zavražděn. Uvedla sice, že lékaři dávali Nerudovi ještě nejméně šest let života, domnívala se však, že literát zemřel na zlomené srdce poté, co viděl, jak převrat zničil vše, co politicky podporoval.

Oproti tomu Nerudův synovec, právník Rodolfo Reyes, loni tvrdil, že měl ke zmíněné zprávě přístup a její výsledky potvrzují, že byl jeho strýc otráven. „Tato bakterie je biologickou zbraní, která byla injekcí vpíchnuta do Pabla Nerudy, a ten několik hodin poté zemřel,“ prohlásil. Za vrahy označil státní agenty.

Soud žádá další kroky k „objasnění faktů“

Nicméně synovcovu žádost o znovuotevření případu podpořenou chilskou komunistickou stranou soudce loni zamítl s tím, že forenzní analýzy už byly provedeny, případně k nim došlo „pozdě“ a nikam nevedly.

Až nyní odvolací soud v Santiago de Chile povolil vyšetřování úmrtí Pabla Nerudy opět otevřít. Dosavadní zjištění soud jednomyslně nepovažuje za „vyčerpávající“ a je třeba podniknout další kroky, které pomohou „objasnit fakta“.

Nařídil například vypracování grafologického posudku úmrtního listu kvůli pravosti podpisu ošetřujícího lékaře či přezkum analýz vyhotovených vědci v uplynulých letech. Nové informace by mohl poskytnout pracovník amerického Národního bezpečnostního archivu, který analyzoval odtajněné dokumenty o podílu Spojených států na svržení prezidenta Allendeho a podpoře Pinochetovy diktatury.