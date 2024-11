Třicátiny Rock for People oslaví Linkin Park či Slipknot

Festival Rock for People oznámil první tři desítky kapel, které příští rok v červnu zahrají na jubilejním třicátém ročníku. Hlavním tahákem seznamu je skupina Linkin Park. Ta se představí s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou. Do Parku 360 v Hradci Králové zamíří také Slipknot nebo Fontaines D.C. Z českých hvězd vystoupí Ewa Farna.

„Je to rekordní částka v našem rozpočtu a obecně rozpočet příštího ročníku je téměř dvojnásobný oproti letošnímu,“ prozradil zakladatel Rock for People Michal Thomes.

K hlavním hvězdám festivalu patří i metaloví Slipknot, do Hradce Králové se vrací po dvou letech. Přivádí je turné ke čtvrtstoletému výročí prvního alba. „Chtěli jsme mít třicátiny velké a bereme to trošku i jako best of třiceti let Rock for People. Slipknot měli jeden z nejlepších koncertů v historii festivalu,“ připomíná Thomes.

Návštěvníci se mohou těšit například i na irskou post-punkovou kytarovku Fontaines D.C., bouřliváky Idles z Bristolu, metalcorové Motionless In White, americké rockery Skillet nebo švédské metalisty In Flames.