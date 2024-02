Smrtelný výstřel před soudem. Obvinění z neúmyslného zabití čelí herec Baldwin i zbrojířka

před 44 m minutami | Zdroj: Reuters , ČTK , The New York Times , Rolling Stone

Šlo o první takový případ od roku 1993, kdy zemřel herec Brandon Lee poté, co ho při natáčení gotického thrilleru Vrána postřelil jeden z představitelů filmových gangsterů. (Také jeho otce, hvězdu akčních filmů Bruce Leeho, zastihla poslední hodinka o dvacet let dříve při filmování. Nešlo o střelbu, nicméně přesná příčina smrti není jasná.)

Hvězda snímku Alec Baldwin v rámci role vystřelila z revolveru (Colt ráže .45 Long Colt), jenže v rekvizitě byl ostrý náboj. Střela zasáhla režiséra Joela Souzu do ramene, nešlo ale o smrtné zranění. Kameramanka Halyna Hutchinsová, jíž se také kulka nevyhnula, už takové štěstí neměla. Po převozu do nemocnice zemřela.

Drama Rust vypráví o sirotkovi, který se spolu se svým dědečkem stane psancem. Sirotek je totiž odsouzen k trestu smrti za náhodné zabití rančera. Anotace filmu zní jako smutná ironie vzhledem k incidentu, který do natáčení zasáhl 21. října 2021. Došlo k němu při zkoušení záběrů přestřelky na place.

Bezpečnost brala jako nepovinnou, tvrdí žaloba

Smrt Halyny Hutchinsové klasifikovalo vyšetřování jako nehodu. Neprokázalo se, „že by střelná zbraň byla na místě záměrně nabita ostrými náboji“, a chybí „zjevný úmysl způsobit zranění nebo smrt“. Zodpovědnosti za neúmyslné zabití čelí dva lidé: herec Alec Baldwin a zbrojířka Hannah Gutierrezová-Reedová.

Verdikt v případu zazní u soudu v Novém Mexiku, protože se natáčelo na ranči u města Santa Fe. Na bezpečnost zbraní měla dohlížet nyní sedmadvacetiletá Hannah Gutierrezová-Reedová. Ta za svého profesního mentora označuje nevlastního otce, uznávaného hollywoodského zbrojíře Thella Reeda. Ženini obhájci se postavili proti vykreslení své klientky jako někoho, kdo začal používat Reedovo příjmení v době, kdy „se snažil získat uznání“ ve filmovém průmyslu.

Podle žalobce právě Hannah Gutierrezová-Reedová na natáčení donesla ostré náboje, což už téměř století předpisy zakazují. Její práci státní zástupce Jason J. Lewis označil za nedbalou a neprofesionální, protože „přistupovala k bezpečnostním protokolům, jako by byly nepovinné, a ne jako by životy lidí závisely na tom, zda svou práci dělá správně“. Vyšetřovatelé na místě našli dalších pět ostrých nábojů. Jak se tam dostaly, by měl pomoci objasnit soud.