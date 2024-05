Recept na ravioly a na život. Granfluencerky ukazují, že TikTok je i pro boomery

před 4 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Forbes , Psychology Today , CNN , The New York Times

Granfluenceři mají více příležitostí najít ve zprávách nabídku, protože v jejich věkové kategorii je méně konkurentů než v ostatních, řekl pro The New York Times Kevin Creusy ze společnosti Upfluence, která se zaměřuje na influencer marketing. TikTok pro tvůrce v seniorském věku považuje Creusy za dobrou platformu k budování publika, protože algoritmus doporučuje obsah na základě toho, jaká videa zhlédl, neřídí se jen účty, které odebírá.

Americký Forbes zmiňuje granfluencery ve výhledu trendů na rok 2024, a to v souvislosti s podceňovaným marketingovým zaměřením na starší uživatele TikToku. To znamená na jak příjmově silnou generaci X, tedy lidi narozené zhruba mezi lety 1965 a 1980, tak seniory.

„O starších lidech přemýšlíme určitým způsobem, a čím více starších lidí se bude autenticky prezentovat na sociálních sítích, tím můžeme změnit to, jak stárnutí působí, a může to být pozitivnější,“ podotkla Helen Poliseová pro CNN.

Byznysem se pro tiktokery šedesát plus ale může sociální síť stát i jinou cestou než placenými spolupracemi. Třiašedesátiletá režisérka televizních reklam Helen Poliseová zúročila své profesní zkušenosti, když si během koronavirové pandemie založila účet The Muthership. Nejprve pro zábavu, ale když dostávala spoustu dotazů od svých vrstevníků žádajících návod, stala se ze sociálních sítí práce. Peníze vydělává prostřednictvím tutoriálů, ve kterých učí ostatní, jak používat TikTok.

Podle Rutledgeové oslovuje „boomery“, kteří jsou unaveni z přílišných filtrů na Instagramu, a nemají zájem „chovat se podle svého věku“. „Dělají si legraci, tančí, vaří, vyprávějí vtipy, nabízejí rady a sebejistě demonstrují svůj styl a vitalitu. Vyzařuje z nich pozitivní postoj k tělu a věku. Jejich upřímný přístup, přístup ‚beru to tak, jak to je‘ a ‚říkám to tak, jak to je‘ dělá jejich příspěvky překvapivé, zábavné a je to velká část toho, co zajišťuje granfluencerům popularitu všech věkových kategorií,“ domnívá se Rutledgeová.

Fungují přitom určité pozitivní stereotypy spojené s prarodiči coby podporujícími členy rodin. Někteří na tuto strunu vědomě brnkají. Třeba šestice seniorů ze zmíněného účtu The Retirement House samu sebe prezentuje jako „internetové prarodiče“.