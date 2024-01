Prostor pro Loose. Monografie převypravuje trojrozměrný příběh Semlerovy rezidence

„Kulka uvádí, že Loos na své typické řešení prostoru přišel ve vídeňské opeře, kdy seděl v lóži, díval se do hlediště a všiml si, že nízké stropy lóží by byly dosti nesnesitelné, nebýt výhledu do většího prostoru, a že propojení vyšších prostorů s nižšími je vynikajícím řešením pro celkové prostorové uspořádání. Zároveň si uvědomil, že to umožňuje dvě věci: zaprvé soukromí toho prostoru, který je dole, a zadruhé, lze ten prostor ‚předat‘ vyššímu prostoru, který se tak stává důležitějším,“ popsal Long.

Profesor Long považuje za pikantní, že přestože je Raumplan právem spojován právě s Loosem, on sám o něm psal pouze jednou, a to ještě ve formě velice krátké poznámky pod čarou. „Psal, že Raumplan je v podstatě o šetření prostorem. To znamená – o prostorové ekonomii. Pravdou ovšem je, že Raumplan moc prostoru neušetří, a přirozeně nešetří investorovy peníze. Takže vytvořit například takovýto byt, to rozhodně nebylo nic levného,“ doplnil Loos.

Co se děje, když se zvedneme a chodíme

Přesto získával Loos zakázky, některé z nich najdeme i u nás – z těch významných je to především Müllerova vila v Praze-Střešovicích, dále smíchovská Winternitzova vila a posléze i Semlerova rezidence v Plzni. Všechny tři přitom pocházejí z pozdní fáze Loosovy tvorby.

Bylo to období, o němž Christopher Long ve své loosovské monografii Poslední domy soudí, že Loos v posledních letech svého života, v oněch třech a půl letech mezi dokončením Müllerovy vily a srpnem 1933, kdy zemřel, zřejmě Raumplan přehodnotil. „Oproti svým předchozím dispozičním řešením začal navrhovat prostor, který byl v mnoha směrech otevřenější a svobodnější, čímž se jeho práce posunula do nové a zajímavé polohy,“ míní Long.

Jistě tím měl na mysli i Kulkova slova o tom, že „prostor je o dojmech, a je důležité, jak jej vidíme, a do jisté míry i to, jak ho cítíme“. Podle Kulky je prostor mentálním konstruktem, a jak člověk přechází z jednoho prostoru do druhého, měl by zakoušet různé prostorové zážitky. Kulka se později nezabýval tím, jak prostor vnímáme, ale jak se jím pohybujeme.

„Co se děje, když se zvedneme a chodíme,“ shrnul Long. Už koncem devatenáctého století německý historik August Schmarsow tvrdil, že architektura není primárně o budově, stěnách, podlahách, ale o prostoru samotném.

Loos na tato východiska navázal i v Plzni, kde přitom nebyl žádným nováčkem. „Loosova tvorba s Plzní souvisela už od doby před rokem 1910 a znovu tady architekt tvořil po roce 1927. Do počátku třicátých let zde navrhl a uskutečnil celý soubor interiérů,“ píše ve své knize Petr Domanický.

Kulka, nebo Loos?

Zajímavé rozhodně je, že plzeňská Semlerova rezidence přitom byla až donedávna přisuzována spíše Loosovu žákovi, již zmiňovanému Heinrichu Kulkovi. Historik architektury Rostislav Švácha zmiňuje, že o existenci velkorysého interiéru, který vypadá jako od Loose, věděli historici architektury již od šedesátých let, někteří ale o Loosově autorství pochybovali. „Semlerova rezidence totiž byla projektována v době, kdy byl již Loos nemocný a neměl dost sil na nějaké velké architektonické dílo,“ uvádí jeden z důvodů Švácha.

Současní znalci, v čele s Longem, se ale přiklání k tomu, že architektem byl Loos.

Stejného názoru je i Švácha. „Jsou zde některé věci, které jsou udělané jinak než v ostatních Loosových interiérech. Například zde není zřetelná, není na první pohled vidět ta Loosova kaskádovitost prostoru, jako ji můžeme sledovat například v Müllerově vile v Praze, kterou také projektoval. Ona zde ta kaskádovitost sice je, ale skrytá. A podle mého mínění právě tohle je důkaz, že Semlerova rezidence je od Loose, protože velký architekt se prostě neopakuje, ale snaží se ten či onen problém uchopit vždy jinak,“ uvedl.

Vlastní dokončování rezidence již bylo spíše na Kulkovi, Loos na tom v posledních letech života nebyl zdravotně příliš dobře, a tak nevěnoval takovou pozornost každičkému detailu, protože prostě nemohl. Nicméně všichni, kteří s Loosem spolupracovali, tedy v tomto případě Kulka, byli s jeho stylem a uvažováním tak spjati a se vším byli tak důvěrně obeznámeni, a to do nejmenšího detailu, že mohli jeho představy dokončit – a na tom se shodují jak Christopher Long, tak profesor Švácha.