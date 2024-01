Přešel na Západ, nyní o tom vydává knihu. Autor popisuje svou cestu přes most špionů

Glinický most mezi Berlínem a Postupimí během studené války sloužil k výměně osob mezi Východem a Západem. Režiséra Stevena Spielberga inspiroval ke snímku Most špionů, pod stejným názvem nyní vydává knihu i Jaroslav Javorský, který je jedním z aktérů výměny z roku 1986. Své paměti opatřil podtitulem Má cesta z pekla ke svobodě.

Javorský přešel most z Postupimi do Wannsee v roce 1986. Příslušníci StB mu v obchodním domě Kotva krátce před výměnou koupili klobouk. Nechtěli totiž ukázat, v jakém stavu své vězně posílají na Západ. „Můj klobouk svobody. Už je mi malý, protože jsme tehdy byli dohola ostříhaní,“ popsal pokrývku hlavy autor knihy.

Javorský měl tehdy za sebou přes osm let vězení, klobouk si ale nenasadil. Jeho příběh začal koncem šedesátých let, kdy spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou. Tvrdí, že ji zaujal jako syn světoznámého tenisty Jiřího Javorského, který trénoval v západoněmeckém Heilbronnu.

„Měli v úmyslu mě poslat do Německa k rodičům. Stydím se, že jsem to jako dvacetiletý rozhodl tak, jak jsem to rozhodl. Pro mě to bylo buď Sabinov, a nebo, že bych se z toho svazku mohl časem dostat ven,“ vysvětlil Javorský.

Javorský byl uvězněn za vyzvědačství

„Podařilo se mu z toho nějakým způsobem vyvléci. Já na tom vidím jako pozitivní, že o tom opravdu otevřeně hovoří,“ okomentoval příběh autora knihy historik z pražského Vojenského historického ústavu Prokop Tomek.