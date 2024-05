Prado vystavuje objevený obraz, který Caravaggio maloval na útěku před trestem smrti

V roce 2021 se v dražbě madridské aukční síně objevila malba, kterou vytvořil neznámý žák, když se v sedmnáctém století snažil přiučit od španělského barokního malíře Josého de Ribery.

Madridské muzeum Prado se ale na úřady obrátily s žádostí, aby prodej zastavily, protože ve skutečnosti obraz mohl namalovat Riberův současník Michelangelo Merisi, mnohem známější jako jeden z největších italských mistrů své doby – Caravaggio.

„Kéž by to byl Caravaggio“

Aukční síň obraz z nabídky stáhla a španělské ministerstvo kultury vydalo zákaz vyvézt plátno do zahraničí. „Kéž by to byl Caravaggio,“ citoval tehdy deník El País španělského ministra kultury Josého Manuela Rodrígueze Uribese.

Malba následně prošla zkoumáním odborníků a restaurováním, což vedlo – slovy ředitele muzea Miguela Falomira – ke zjištění, „že se ve skutečnosti jedná o Caravaggiovo dílo, které se do Španělska dostalo v sedmnáctém století“.

Po potvrzení Caravaggiova autorství se hodnota malby z vyvolávací ceny patnácti set euro (tedy zhruba 37 tisíc korun) rázem vyhoupla na desítky milionů stejné měny.