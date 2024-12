Poly Noir má být temným westernem z české krajiny

Brněnský hudebník Poly od konce osmdesátých let zpívá a hraje na kytaru v metal-crossoverové kapele Insania. Sarkasmus této tvorby vyvážil před pár lety temným projektem Poly Noir, který se na podzim představil i prvním albem K mýmu ohni nesedej. Má jít o autentický western z české krajiny a předměstí, uvedl Poly v rozhovoru pro Týden v kultuře.

„Ten oheň je v neznámé krajině, ve tmě, a je nebezpečný, takže to je taková rada, ať tam nikdo nechodí a radši tam nesedá. Spousta lidí to bere jako dark country verzi ‚vlez mi na záda‘,“ vykládá název debutového alba jeho autor Poly.

On sám má jasno v tom, s kým by k ohni usednout nechtěl. „S lidmi, kteří jsou arogantní,“ říká, ovšem dodává: „O tom ale snad ani ty písničky nejsou. Je to forma eskapismu před tím temným, zlým. Proto ohně vždycky v krajině vznikají, aby lidé, kteří chtějí být spolu, se tam sesedli a čelili tmě, která je obklopuje.“

Tučného vystřídal Johnny Cash

Poly Noir se hlásí k dark country, případně noir westernu. Kytarista a zpěvák Petr Pálenský, který za projektem stojí, přiznává vlivy Ennia Morriconeho, Johnnyho Cashe, Nicka Cavea i spisovatele Cormaca McCarthyho.