O půdě se dobře diskutuje v kavárně, ale zkuste vypěstovat záhon mrkve, říká režisér Sláma

Film Sucho, natočený v koprodukci České televize, se odehrává na poli dvou rozdílných přístupů k životu i k půdě. Zatímco pro hrdinu Viktora je půda jen nástrojem pro dosažení zisku bez ohledu na ekologické dopady a dlouhodobou udržitelnost, jeho soused Josef vede proti Viktorově agropodniku donkichotský boj a na svém malém statku se snaží hospodařit jako ekofarmář. V hlavních rolích se představují Marek Daniel a Martin Pechlát.

„Naše životy a naše bytí jsou propojeny se životem krajiny, je důležité, jaké máme my mezi sebou vztahy, a také uvědomění, jak jsme vlastně v krajině maličcí a jak jsme na ní závislí,“ vyzdvihuje Bohdan Sláma, co by si měl divák z filmu Sucho odnést.