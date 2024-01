Bohdan Sláma natočil Sucho, film o vyprahlých lánech i vtazích

Dva extrémní přístupy k životu a spletité mezigenerační vztahy dvou rodin zachycuje nový film Bohdana Slámy. Příběh nazvaný Sucho ukotvil do malebné, ale vyprahlé jihomoravské přírodní scenérie, kde na sebe naráží rozdílné postoje dvou rodinných klanů. Role dominantních otců, do jejichž sousedských sporů vstoupí láska vlastních dětí, ztvárnili Martin Pechlát a Marek Daniel.

„V Suchu se protnou tři generace, ta nejstarší reprezentuje bezohlednost, ta nejmladší dává naději ve zvládnutí mezilidských vztahů vně i uvnitř rodin, ale i ve spojení s krajinou, v níž žijeme. Příběh sváru dvou klanů se dotýká i citlivých momentů, jako je přijmutí nemoci blízkého člověka nebo lásky v napjatých vztazích odlišně žijících sousedských rodin,“ prozradil Bohdan Sláma.

Žánrovému zařazení do komedie či tragédie se režisér brání, ve filmu pracuje s prvky humoru a směšností životních postojů. „Je to drama lidských citů, prvky má komické i tragické. Je tam humor a je to rodinný film,“ vysvětlil. Sucho z názvu snímku funguje v příběhu jako metafora, promítá se do mezilidských vztahů. Sláma dle svých slov vzdává hold i roli mateřství – lásce k dětem, ale také krajině, v níž žijeme.