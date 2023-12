Nejdražší ocelový králík. Jeff Koons dráždí svým kýčem

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , Le Monde , BBC , The Independent , Deutsche Welle

Baletka, Mickey Mouse, Hulk, mísa vajec nebo pastorální figurky ze série porcelánky Hummel. Vše v naddimenzované velikosti. Jeff Koons pracuje s odkazy na popkulturu i s věcmi každodenního života a přetváří je v mnohem větší a lesklejší verze. Bývá řazen do postmoderních škatulek neo-popu nebo post-popu, osmašedesátiletý tvůrce nicméně jakékoliv pokusy o kategorizaci svého díla odmítá, a dokonce popírá, že by jeho práce měly jakýkoliv skrytý význam, jak by se u postmoderního umění čekalo.

V textu pro web ArtNews mluví o tom, že ho inspiruje pocit úžasu a vzrušení a také každodenní život. Kořeny své inspirace zasazuje do dětství na pensylvánském maloměstě.

„Když jsem byl malý, měli prarodiče v pokoji s televizí na stolku popelník. Malý porcelánový obrázek dívky ve vaně. Byl bílý, s růžovými a modrými detaily a nožičkami se dalo hýbat. Jako dítě mě fascinoval,“ vzpomíná. Podobných „serepetiček“ sám shromáždil stovky. A mnohé se staly základem soch, které by se k prarodičům do obýváku už nevešly.

„Lidé tvrdí, že má díla jsou povrchní, jenže povrch vás dovede přimět, abyste se stali vnímavější a přemýšleli o životě,“ tvrdí v dokumentárním portrétu, který o něm natočil italský režisér Pappi Corsicato.

Když Jackson zastínil Ludvíka XIV.

Ne vždy se mu ovšem daří přivést diváky svých děl k zamyšlení bez kontroverzí nebo minimálně rozruchu. Třeba princ Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, šlechtic, který svůj původ odvozuje od krále Ludvíka XIV., usiloval o zákaz Koonsovy výstavy ve Versailles.

Nebyl jediný, podle něhož by se prezentovaná díla vyjímala lépe v Disneylandu. Sošky připomínající pohádkové postavy či nafukovací kruhy ve tvaru křiklavě barevných želv sousedily s díly Veronese či Berniniho. Pozlacená socha Michaela Jacksona v životní velikosti, znázorňující popového krále s jeho oblíbeným šimpanzem v náručí, zakrývala výhled na sochu krále Slunce, který Versailles povýšil na zdobnou honosnou rezidenci. „Jako pěst na oko,“ sdělil své dojmy pro ČTK jeden z tehdejších českých návštěvníků.