„Nebyli bychom tam, kde jsme teď.“ Poláková a Urban nahráli Sršně

Herečka a zpěvačka Barbora Poláková zkomponovala a natočila s hudebníkem Štěpánem Urbanem dvanáct nových písní. Společnou desku nazvali Sršeň. Vyjde v půlce listopadu.
Nové písně vznikaly s přístupem nesnažit se umělecky stylizovat a zůstat přirození a pravdiví. „Pokud jsem na začátku, před dvanácti lety, napsala písničku Kráva, tak to bylo proto, že jsme s kámoškou cítily, že Valentýn je hrozně divný. A bylo to také pravdivé. Snahu být vtipná jsem nikdy neměla,“ říká Poláková s odkazem na svůj někdejší hit.
Byl to ale právě humor, kterým ve svých začátcích u fanoušků zabodovala. A nejen u nich. Za první album získala dvě ceny Anděl, stejný počet ocenění jí vynesla i následující nahrávka ZE.MĚ.
Úspornější a niternější
Aktuální tvorba je podle autorů ideální kulisou k padajícímu listí a hořícímu krbu. Po zvukové stránce je album mnohem úspornější, po té textově niternější, jak napovídá singl Líto. „Ta katarze na konci ‚nebyli bychom tam, kde jsme teď‘ pro mě znamená, že každá chyba, kterou si uvědomuje i zpětně, nás stejně může někam posunout,“ vysvětluje skladbu Urban.
Spolupráce obou umělců se začala rodit během zkoušek projektu Něhy. Ve formátu kombinujícím koncert a divadelní představení zpíval Urban doprovodné vokály. Při tvorbě alba Sršeň byly jejich role rovnocenné. Podle slov autorů jde o nahrávku pro „šťastné a přepracované muže a ženy, pro zamilované i zlomené, kteří tuší, že i když to teď není dobré, brzy bude“.